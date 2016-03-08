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الإدارة العامة لمخدرات العاشر تداهم نمرة 2 بلبيس وتضبط هيروين ومتعاطين

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الإدارة العامة لمخدرات العاشر تداهم نمرة 2 بلبيس وتضبط هيروين ومتعاطين الإدارة العامة لمخدرات العاشر تداهم نمرة 2 بلبيس وتضبط هيروين ومتعاطين
داهمت قوة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان فى الشرقية، اليوم، منطقة "نمرة 2" بعزبة الجمهورية، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم ضبط 4 عاطلين، والتحفظ على 500 جرام من مخدر الهيروين .

وتمكنت القوة من ضبط كل من "محمد. ع. إ" 20 سنة وشهرته حتاتة ومقيم عزبة الجمهورية بلبيس، و"وليد. م. إ" سنة 19عاطل ومقيم عرب جهين شبين القناطر، وذلك أثناء قيامهما بترويج الهيروين المخدر، بمنطقة نمرة 2 بعزبة الجمهورية مركز بلبيس، كما تم ضبط كل من "أحمد. ا. س. م" 29 سنة عاطل ومقيم النهضة القاهرة و"عصام. ز. ع" 36 سنة مقيم القاهرة، أثناء تعاطيهما مخدر الهيروين، وتم ضبط 500 جرام هيروين و1520 جنيها وميزان حساس و2 هاتف، وقد نال مداهمة ضباط الإدارة لنمرة 2 استحسان الأهالى، لرغبتهم فى تطهير المنطقة من تجار الهيروين .


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