استدعاء مأمور قسم الهرم لسماع أقواله فى احتجاز 3متهمين بالشذوذ فى حجز عمومى

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، وتحقيقات عبد الرحمن أشرف وكيل أول النيابة، باستدعاء مأمور قسم شرطة الهرم لسماع أقواله فى واقعة احتجاز 3 متهمين بالشذوذ الجنسى داخل حجز عمومى يضم 177 متهما بقسم الهرم، حيث قالت شقيقة أحدهم فيما بعد أنه المدعو "فرولة" مصاب بمرض الإيدز.

على جانب آخر خاطبت النيابة العامة الأعمال المركزية بوزارة الصحة من أجل الانتهاء من توقيع الكشف الطبى على المحتجزين الـ 177، لبيان ما إذا كان أصيب أى منهما بمرض الأيدز نتيجة الاختلاط بالمتهمين سالفى الذكر من عدمه، والإسراع فى تسليم نتائج العينات.

كانت مصادر قضائة، كشفت أن النيابة العامة أصدرت قراراً منذ عدة أيام بحبس 3 متهمين فى قضية شذوذ جنسى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهم داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الهرم، على خلفية معلومات كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية عن ممارستهم الرزيلة والشذوذ الجنسى.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم ترحيل المتهمين إلى قسم شرطة الهرم، الذى تولى توزيعهم على حجزين منفصلين داخل قسم الشرطة يضمان مجتمعين عدد 177 متهما فى قضايا مختلفة، تنوعت ما بين سرقات ومخدرات وسلاح، بالمخالفة للقواعد المتبعة فى مثل تلك القضايا، فكان من اللازم ايداعهم بالحبس الإنفرادى منعاً لممارستهم الشذوذ الجنسى مع أى من المحتجزين.

وأضاف المصدر أن شقيقة أحد المتهمين فى قضية الشذوذ الجنسى، حضرت إلى النيابة العامة وأدلت بمعلومات أفادت فيها بأن شقيقها مصاب بمرض الإيدز، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بعرضه على المعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان حقيقة تلك المعلومة ومدى إصابته بالمرض من عدمه، وتبين بعدما ورد التقرير الطبى للنيابة العامة أن العينة إيجابية.

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