أسهل طريقه لإزالة شعر الإبط فى دقيقتين فقط بخلطه منزليه بسيطه

من أكثر الأماكن التى تؤلم فى الجسم أثناء إزالة الشعر الزائد هى منطقة الأبط التى تحتاج إلى ازاله مستمره للشعر الزائد الموجود وهى مشكله تؤرق الكثيرون من السيدات حيث أنها تكون مرهقه بدرجه كبيره ويشاع أستخدام العديد من الطرق المختلفه منها ما يتناسب مع الكثيرون ومنها ما لايتناسب وقد يسبب زياده فى نمو الشعر بتلك المنطقه وايضا ما كينات الحلاقه المختلفه او الشفرات تعمل على تخشين الشعر واسمرا تلك المنطقه بطريقه سريعه .

اليوم سنعرض على حضراتكم خلطه منزليه بسسيطه للغايه تعتمد فى الأساس على الكركم الذى اثبت فعاليته بدرجه كبيره فى إزالة الشعر الزائد بالجسم وأيضا العمل على تفتيح البشره بفاعليه كبيره أفضل من أى ماده أخرى كما انه يزيل الشعر دون الأحساس بأى ألم على الأطلاق وسنعرض على حضراتكم الآن طريقة عمل خلطة الكركم لإزالة الشعر الزائد من الجسم وخاصة منطقة الأبط فى دقيقتين فقط .

كل ما تحتاجونه من أجل عمل خلطة الكركم لأزالة الشعر هو : ” ملعقه كبيره من الكركم مع ملعقتين كبيرتين من الحليب ” أخلطو الكركم والحليب معا بطريقه جيده حتى تحصلون على عجينه متماسكه الى حد ما افردوها على مكان نمو الشعر تحت الأبطين واتركوها حتى تجف عليه باستخدام الماء بلو ايديكم وقوم بإزالة العجينه عن طريق الفرك واذا استخدمتم تلك الطريقه نحو مرتين بالأسبوع يمكنكم تقليل نمو الشعر بدرجه كبيره فى تلك المنطقه .

شبكةعيونالإخبارية

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