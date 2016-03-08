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مفاجأة للجميع أفضل الوصفات الطبيعية تنسف الكرش نهائياً فى اسرع وقت ،بدون استخدام العقاقير في منزلك

  • الصحة
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مفاجأة للجميع أفضل الوصفات الطبيعية تنسف الكرش نهائياً فى اسرع وقت ،بدون استخدام العقاقير في منزلك مفاجأة للجميع أفضل الوصفات الطبيعية تنسف الكرش نهائياً فى اسرع وقت ،بدون استخدام العقاقير في منزلك

هو مصدر تعاسة للكثير من الناس وهو علامة كبيرة لظهور الأمراض فلابد من كل شخص لديه بطن مرتفع أن يتخلص منه سريعا حفاظا على صحته ومظهره .

لأن مظهر الكرش سىء جدا ويعطى أحساس سلبى لصاحبه ولايعرف صاحب الكرش أن يرتدى ملابس تناسبه فهى دائما تظهر وتبرز الكرش فيصبح صاحب الكرش ثقته بنفسه مهتزه .

توجد وصفات سحرية لنسف الكرش وهى وصفات طبيعية متوفرة فى منزلك ولكن لابد من أتباع حمية غذائية أيضا والأبتعاد عن الطعام عالى السعرات الحرارية من الشحوم والدهون والسكريات ولابد من المشى لمدة 15 دقيقة يوميا على الأقل .

وصفات انقاص الكرش

ونبدأ بشرح الوصفات كالأتى :-

    النعناع والزنجبيل :-

يتم أحضار قارورة كبيرة ونقوم بأضافة أوراق النعناع و3 قطع من الزنجبيل الأخضر فريش ومعلقة من الشاى الأخضر ومعلقة كبيرة من قشر الرومان المطحون ثم يتم أضافة ماء مغلى على الخليط ويترك ليبرد ثم يوضع فى الثلاجة ويغطى ويشرب منه كوب يوميا على الريق .

وصفة القهوة :-

نأتى بوعاء يتم أضافة فيه 3 ملاعق كبيرة من القهوة ويضاف إليها نصف كوب من الماء الساخن يتم مزج الخليط جيدا ويتم وضعه على الكرش لمدة 15 دقيقة حتى ينشف ثم يفرك جيدا ويتم الأستحمام ونقوم بعمل هذه الوصفة لمدة شهرين سوف يختفى الكرش .

وصفة الليمون والماء :-

ليمون وقشر الليمون ونصف لتر من الماء يتم نقع به قشر الليمون ثم يضاف قطرات عصير الليمون ويشرب من هذا الخليط كوب يوميا على الريق

 

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