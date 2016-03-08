فيديو.. جامعة سوهاج تدشن مبادرة السيسي بإنشاء بنك المعرفة المصري

دشن الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء بنك المعرفة المصري الذي سيسهم في بناء الإنسان بناء معرفياً وعلمياً سليم، والذي يقام تحت رعاية المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، التابع لرئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.

وقام رئيس الجامعة صباح اليوم، بمسيرة طلابية حاشدة داخل شوارع الجامعة حتى قاعة المؤتمرات الزجاجية للإعلان عن تدشين بنك المعرفة المصري بالجامعة، يرافقه الدكتور خالد عبد الفتاح محمد عضو المجلس الاستشاري برئاسة الجمهورية، والدكتور محمد حسن استشاري بوحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، والمهندس محمود داوود مدير التسويق والتدريب، والدكتور محمود ابو العز المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور محمود عباس مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة.

يذكر أن تدشين المبادرة بدأت بعرض فيلم تسجيلي يوضح أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء بنك معرفية لتداول المعلومات عبر شبكة الانترنت وتحديد الجهات المستخدمة والمستفيدة من هذا البنك والتي شملت جميع القطاعات، وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور نبيل درع الجامعة للدكتور خالد عبد الفتاح عضو المجلس الاستشاري برئاسة الجمهورية تقديرا للجهود التي تبذلها الرئاسة لبناء الإنسان المصري.

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