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بدء تنفيذ مشروع "وظيفتك جنب بيتك" فى مدينة طوخ بالقليوبية

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بدء تنفيذ مشروع "وظيفتك جنب بيتك" فى مدينة طوخ بالقليوبية بدء تنفيذ مشروع "وظيفتك جنب بيتك" فى مدينة طوخ بالقليوبية
بدأت مدينة طوخ فى خطوات إنشاء مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، من خلال إخلاء وتجهيز موقع مصنع الملابس الجاهزة للشباب بقرية مشتهر.

ومن جانبه أكد عبد البر حشيش، رئيس مجلس مدينة طوخ، أن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، يتم فى أربعة أماكن فى طوخ وهى قرى، مشتهر وميت كنانة وبلتان وأكياد دجوى، مضيفا أن المشاريع يتم تنفيذها على أرض أملاك دولة.

وأضاف الدكتور منصور بكرى، نائب رئيس مجلس المدينة، أنه سيتم تسليم الأرض للقوات المسلحة خلال أيام لتقوم بالإنشاء، وأن المشروع يوفر فرص عمل لما يقرب من مائة شاب .


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