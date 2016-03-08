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محافظ الفيوم: يجب التصدى بكل حسم لمختلف صور الفساد

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محافظ الفيوم: يجب التصدى بكل حسم لمختلف صور الفساد محافظ الفيوم: يجب التصدى بكل حسم لمختلف صور الفساد
شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم فعاليات ندوة "الفساد الإداري وكيفية مواجهته" التى أقيمت بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد جبرتي سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد، والمحاسب حمدى الشاهد رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بالفيوم، والمحاسب أحمد رضوان وكيل المديرية، وعدد من وكلاء الوزارة ومديرى العموم بالقطاعات التنفيذية.

تناولت الندوة تعريفاً لمفهوم الفساد وأسبابه ودوافعه وأشكاله، وألقت الضوء على تكلفة الفساد المالية والاقتصادية وكيفية قياسها، وفعاليات وطرق مكافحة الفساد ومتطلباتها الأساسية، مع استعراض التجارب الدولية الناجحة فى مجال مكافحة الفساد مثل البرازيل والهند وماليزيا والإمارات العربية المتحدة.

كما أكدت الندوة على دور الشفافية والإيضاح كمعيار أساسى لمكافحة الفساد وكيفية الارتقاء بمستوى فى معيار الشفافية والإيضاح والنزاهة فى التصنيف الدولي لمكافحة الفساد، والمرونة والثقة بالنفس كأثر إيجابى لمكافحة الفساد وتجنب البيروقراطية وبطء الآداء والأيدى المرتعشة.

فى كلمته أشار محافظ الفيوم إلى أن للفساد الإدارى الكثير من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع لأنه يؤدى إلى خلخلة القيم الأخلاقية والإحباط واللامبالاة إضافة إلى التعصب الفكرى والتطرف فى الآراء، كما يؤدى إلى فقدان قيمة العمل وهدر الموارد وبالتالى التأثير على التنمية الاقتصادية.

وأكد المحافظ ضرورة تحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة كأسس لمكافحة الفساد الإدارى، إضافة إلى سيادة القانون واحترامه وتنفيذ أحكامه على الجميع، فضلاً عن زيادة برامج التوعية والتثقيف ضد الفساد الإداري ونشر ثقافة الولاء والتفانى فى العمل لتحقيق المصلحة العامة، والتخلص من الإجراءات الروتينية وسرعة إنجاز الأعمال.

كما أكد محافظ الفيوم أن التقدم لا يجتمع مع الفساد ولذلك يجب التصدى بكل حسم لمختلف صور الفساد والانطلاق بمصر إلى آفاق أوسع من التنمية، وأعرب المحافظ عن شكره للقائمين على تنظيم الندوة التى تأتى تزامناً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التصدى لجميع صور الفساد المالى والإدارى بالدولة.

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