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عمال شركة صناعات كيماوية بالسويس ينظمون وقفة احتجاجيه اعتراضا على إغلاقها

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عمال شركة صناعات كيماوية بالسويس ينظمون وقفة احتجاجيه اعتراضا على إغلاقها عمال شركة صناعات كيماوية بالسويس ينظمون وقفة احتجاجيه اعتراضا على إغلاقها
نظم عمال شركة صناعات كيماوية بمنطقة الأدبية الصناعية بالسويس، صباح اليوم، وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة اعتراضا على توقف العمل بالمصنع التابع لها تمهيدا لغلاقه .
>وقال العاملون ان ادارة الشركة تقوم بتفكيك الأجهزة والمعدات بالشركة تهميدا لإغلاق المصنع ، لافتا ان العاملون ارسلوا استغاثات الي محافظ السويس و وزير القوي العاملة من اجل انقاذهم، خاصة بعد قيام الأدارة بالشركة بتفكيك اعداد كبيرة من الأجهزة ونقلها من اجل غلق المصنع بالكامل.
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