ضبط جبن ومياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم ضبط "ياسر. ال" 35 سنة بائع لحيازته وعرضه "120" كجم من الجبن المعبأ داخل عبوات بلاستيكية بدون بيانات وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"شعبان. ا" 45 سنة بائع لحيازته وعرضه "265" عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"أمجد. م" 40 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه "400" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

تموين الإسكندرية يضبط خضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمى