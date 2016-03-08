اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان هواة المسرح بثقافة الغردقة

تنطلق اليوم فعاليات المهرجان المسرحى الأول للهواة بقصر ثقافة الغردقة، برعاية اللواء أحمد عبد الله محافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 8 حتى 10 مارس المقبل.

يضم المهرجان جميع الفرق المسرحية بمحافظة البحر الأحمر، ومن المقرر أن يقام على هامشه عدة فعاليات فنية وثقافية وحلقات بحثية عن المسرح ودوره.

كما سيتم تقديم عروض مسرحية للصم بمشاركة عرض مسرحى لفرق الشلاتين المسرحية وفرق أخرى أجنبية.

وأكد أسامة عبد العزيز تمام، مدير عام ثقافة البحر الأحمر، أن فكرته لإقامة مثل هذه المهرجانات إيمانا من فرع ثقافة البحر الأحمر بأهمية الفن بصوره المختلفة فى حياة الفرد كأحد المكونات الأساسية لثقافة الأمم وضرورة حياتية بعد أن كان ترفاً لدى المجتمعات النامية.

وتبدأ فعاليات اليوم الثانى بفقرات استعراضية للمركز الثقافى الروسى بالبحر الأحمر، يعقبه عرض مسرحى "واحد + واحد يساوى صفر" تأليف صلاح جاهين، إخراج محمود ناصر، عرضاً آخر بعنوان "حكاية أمل" تأليف هند منصور وإخراج مينا سعد أبو الخير.

ويختتم المهرجان فى اليوم الثالث بتقديم العرض المسرحى "حدوتة مصرية" تأليف وإخراج الحاج نجيب ويعقبه عرض مسرحى بعنوان "البقية فى حياتك" تأليف وإخراج شاذلى صالح، وتختتم الفعاليات اليومية للمهرجان بحلقات بحثية للعروض المسرحية، ويناقشها كل من المخرج المسرحى صلاح الحاج ومحمد ربيع، على أن يتم تسجيل المسرحيات سينمائياً لعرض المسرحيات الفائزة بجميع المحافظات.

فنون تشكيلية وعروض مسرحية بمهرجان لهواة المسرح بـ"ثقافة الغردقة"