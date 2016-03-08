بالصور.. مميش يعلن تفاصيل إنقاذ وتعويم سفينة الصب البنميةNEW KATERINA

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح هيئة قناة السويس بإمكانياتها الذاتية فى إنقاذ تعويم وقطر سفينة الصب البنميةNEW KATERINA، وإرسائها بأمان فى تفريعة البلاح الغربية، وذلك خلال بيان رسمى صادر من هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء.

وأشاد الفريق مميش برجال هيئة قناة السويس الأبطال، الذين قاموا بهذا العمل العظيم باستخدام إمكانيات الهيئة ودون الاستعانة بخبرات أجنبية رغم ضخامة السفينة وحجم العطب الذى نجم عن فقد التوجيه يوم الخميس الموافق 25/1/2016.

وأشرف الفريق مميش بنفسه على جميع تفاصيل عملية الإنقاذ بدءا من عملية تخفيف الشحنة باستخدام الونش العملاق (وطنية 1) و6 حاملات أتربة تابعة لهيئة قناة السويس حتى تعويمها وسحبها إلى المنطقة المخصصة للرباط ولإتمام نقل كامل الشحنة فى سفينة صب يجرى توفيرها بمعرفة الشركة مالكة السفينة.

شارك فى عملية الإنقاذ 6 قاطرات تابعة للهيئة على رأسها أكبر وأقوى قاطرات الهيئة (عزت عادل) ومعها شقيقتها القاطرة (بركة) والقاطرات (مساعد 1) و(مساعد 2) و(مساعد 5) و(مصاحب 4).

بدأت عملية التعويم والقطر ظهر أمس الاثنين من الكيلو متر 69 ترقيم قناة وتم سحبها من الخلف لمسافة 11 كيلو مترا، حتى وصولها للكيلو متر 58 ترقيم قناة، وتم الانتهاء من العملية.

وبعد الانتهاء من أعمال الإنقاذ هنأ الفريق مميش جميع المسئولين عن عملية الإنقاذ وخص بالشكر رجال قسم الإنقاذ والغطاسين والمهندسين بالقسم ورجال الإدارة الهندسية والعاملين على حاملات الأتربة وإدارة التحركات ومرشدى الهيئة ومهندسيها وربابنة القاطرات على دورهم البطولى وكل من شارك فى العملية، وأهدى الفريق مميش هذا الإنجاز الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكدا قدرة رجال القناة على إثبات الذات أمام العالم كله.

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