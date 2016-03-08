فوز 5 طلاب فى المرحلة الابتدائية بأسوان بالمراكز الأولى فى حفظ القرآن

فاز خمسة طلاب بالمرحلة الابتدائية فى أسوان، بالمستوى الأول فى مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، والتى أقيمت تصفياتها النهائية ببيت شباب الأزهر بمدينة 15 مايو خلال الفترة من الأول من مارس، وحتى الثالث من الشهر الجارى.

وأكد الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بأسوان، أن الطلاب الخمس الفائزين هم محمد ناصر عديسى بمعهد كوم أمبو، وعبد الله حامد حسين بمعهد فارس بكوم أمبو، ومحمد أحمد شحات بمعهد فطيرة بكوم أمبو، ومحمد نور الدين على بمعهد المويسات بأسوان، ومحمد يوسف أحمد بمعهد إدفو.

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