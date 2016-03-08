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القبض على عاطلين بحوزتهما 4 طبنجات وبندقية آلى وفرد خرطوش ببولاق الدكرور

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القبض على عاطلين بحوزتهما 4 طبنجات وبندقية آلى وفرد خرطوش ببولاق الدكرور القبض على عاطلين بحوزتهما 4 طبنجات وبندقية آلى وفرد خرطوش ببولاق الدكرور
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بالإتجار فى الأسلحة الناريه، بعد ضبطهما بحوزتهما كميات كبير وذخيرة، وتحويلهما منزل أحدهما وكراً لممارسه نشاطهما الإجرامى بمنطقة بولاق الدكرور.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين حين.ج 22 سنة ومقيم ببولاق، وهشام .س 30 سنة عاطل، على 4 طبنجات وبندقيه آلى وفرد خرطوش، 500 طلقة اليه، كاتم صوت، تحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.


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