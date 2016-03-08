مران الأهلي - إصابة خفيفة لأنطوي.. وتدريب خاص على ركلات الجزاء

تعرض جون أنطوي المهاجم الغاني لنادي الأهلي، لإصابة خفيفة أثناء مران فريقه صباح اليوم الثلاثاء.

وكان لاعبو الفريق الأساسيين قد حصلوا على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بقرار من المدير الفني الهولندي مارتن يول.

وأثناء المران، تعرض جون أنطوي لكدمة قوية في قدمه، استدعت تدخل خالد محمود طبيب الفريق الذي اطمأن على اللاعب واستأنف المران بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، أجرى مارتن يول تدريبا خاصا على ركلات الجزاء للاعبين.

وتألق الثنائي صالح جمعة ووليد سليمان في تنفيذ الركلات بدقة كبيرة.

ويعد هذا المران الأخير للفريق قبل السفر لأنجولا مساء اليوم، لمواجهة ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الأنجولي يوم 12 مارس، قبل لقاء العودة بمصر بعدها بأسبوع.