أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - إصابة خفيفة لأنطوي.. وتدريب خاص على ركلات الجزاء

Google+ Print
مران الأهلي - إصابة خفيفة لأنطوي.. وتدريب خاص على ركلات الجزاء مران الأهلي - إصابة خفيفة لأنطوي.. وتدريب خاص على ركلات الجزاء

تعرض جون أنطوي المهاجم الغاني لنادي الأهلي، لإصابة خفيفة أثناء مران فريقه صباح اليوم الثلاثاء.

وكان لاعبو الفريق الأساسيين قد حصلوا على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بقرار من المدير الفني الهولندي مارتن يول.

وأثناء المران، تعرض جون أنطوي لكدمة قوية في قدمه، استدعت تدخل خالد محمود طبيب الفريق الذي اطمأن على اللاعب واستأنف المران بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، أجرى مارتن يول تدريبا خاصا على ركلات الجزاء للاعبين.

وتألق الثنائي صالح جمعة ووليد سليمان في تنفيذ الركلات بدقة كبيرة.

ويعد هذا المران الأخير للفريق قبل السفر لأنجولا مساء اليوم، لمواجهة ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الأنجولي يوم 12 مارس، قبل لقاء العودة بمصر بعدها بأسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع