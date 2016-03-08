الأهلي يكشف عن 4 أسباب تزيد صعوبة مواجهة ريكرياتيفو

عدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي المصاعب التي يواجهها الفريق الأحمر في مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي: "ريكرياتيفو فريق قوي وهو الأفضل حاليا في أنجولا ويعد من الأندية الغنية رغم أنه لا يمتلك تاريخا كبيرا، ويضم أكثر من 5 لاعبين محترفين وجهاز فني على مستوى عال".

وتابع "كما أن مواجهة الأهلي في دوري الأبطال لها اعتبارات خاصة عند الأندية الإفريقية التي تلعب ضد نادي القرن والبطل في القارة، لذلك علينا أن نكون حذرين جدا ولنا في ما حدث أمام البن الإثيوبي وكانو بيلارس والهلال من قبل عبرة".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي شاهد مباراتي ريكرياتيفو في الدور التمهيدي من دوري الأبطال، بالإضافة إلى أخر مباراتين للفريق في الدوري الأنجولي من أجل الوقوف عن نقاط القوة والضعف.

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وعاد عبد الحفيظ للحديث عن المصاعب من جديد، وقال: "المسافة من لواندا العاصمة إلى مدينة ليبولو التي تستضيف المباراة تتخطى الـ400 كيلومتر بعدما كنا نظن أنها لن تزيد عن 300 كيلومتر فقط".

وأوضح "بالطبع الرحلة ستكون مرهقة لأننا سنسافر من العاصمة إلى هناك بالحافلة لأن المطار لا يستقبل طائرات كبيرة الحجم".

واستدرك "درجة الحرارة أيضا هنا مرتفعة للغاية ونسبة الرطوبة عالية، وستقام المباراة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت لواندا".

عبد الحفيظ أتم "كل ما نفكر فيه هو تحقيق نتيجة إيجابية ضد فريق جيد في المباراة الأولى لنا في دوري الأبطال، لأن هذا سيسهل علينا الإياب ويفتح لنا الطريق في البطولة".