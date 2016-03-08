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الأهلي يعلن قائمة بداية المشوار الإفريقي في غياب إكرامي ومتعب

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الأهلي يعلن قائمة بداية المشوار الإفريقي في غياب إكرامي ومتعب الأهلي يعلن قائمة بداية المشوار الإفريقي في غياب إكرامي ومتعب

أعلن الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 20 لاعبا، وشهدت استمرار غياب شريف إكرامي وعماد متعب للإصابة.

ويغيب أيضا الثنائي محمد نجيب وحسام عاشور بسبب الإصابة.

كما استبعد يول حسين السيد ظهير الفريق بسبب ظروف التجنيد، مع غياب عمرو السولية لاعب الوسط بسبب تأخره قيده في قائمة الفريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

خط الدفاع: أحمد فتحي - باسم علي - محمد هاني - سعد الدين سمير - رامي ربيعة - أحمد حجازي - صبري رحيل

خط الوسط: حسام غالي - عبد الله السعيد - وليد سليمان - رمضان صبحي - صالح جمعة - أحمد الشيخ - مؤمن زكريا - أحمد حمدي

خط الهجوم: جون أنطوي - ماليك إيفونا - عمرو جمال

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