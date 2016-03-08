جورماهيا مهددا نوتال: رحيله للزمالك ليس رسميا.. وتقارير: مدرب كينيا السابق لعب دورا مماثلا مع ماكليش

أبرزت عدد من المواقع الكينية خبر رحيل المدير الفني لبطل الدوري المحلي، جور ماهيا، فرانك نوتال، لمساعدة مواطنه الأسكتلندي أليكس ماكليش في الزمالك.

وقال تقرير على موقع (كاوو) الكيني، إن المدير الفني السابق لجور ماهيا، ومنتخب كينيا، بوبي ويليامسون، لعب دورا محوريا في رحيل نوتال إلى مصر، كما كان مؤثرا في إقناع ماكليش أن مصر مكان آمن للعمل.

وقال ماكليش سابقا لجريدة (دايلي ميل) الإنجليزية "ساعدني بوبي وليامسون في التواصل مع أحد موظفي السفارة البريطانية في مصروالاستماع إلى نصيحته، وأخبرته عن قلقي حيال الموقف الأمني، لكنه كان رائعا معي وأخبرني أن القاهرة مدينة ممتازة". (طالع التفاصيل)

وتنبأ التقرير الكيني، أن نفس الأمر قد حدث مع نوتال.

وكان نوتال قد فاز مع جور ماهيا بلقبي دوري محلي، والأخير منهم كان بلا هزيمة قبل أن يخسر في دربي كينيا أمس الأول أمام ليوبار، أول هزيمة للفريق من 35 مباراة.

وقال نائب المدير التنفيذي لنادي جور ماهيا رونالد نجالا لموقع (ذي ستار) الكيني: "علمنا برحيل نوتال عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن يؤكد الموقع الرسمي للزمالك الأمر".

وأضاف "رحيله بالنسبة لنا حتى الآن ليس رسميا، كان من المفترض أن نجتمع به لمناقشة النتائج السيئة للفريق".

ويحتل جور ماهيا المركز الـ12 في الدوري بعد مرور 4 أسابيع من انطلاقه.

وأتم نجالا: "عليه شرح الأمر عندما يعود، سنتخذ إجراءات تأديبية في حقه، سنبحث عن مدرب جديد تحت أي ظرف".

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وسبق لنوتال العمل مع ماكليش في رينجرز كمدرب لياقة بدنية.

ويعد نوتال من المدربين الرحالة حيث كان مدربا للياقة البدنية في بريستول سيتي الإنجليزي ورينجرز الأسكتلندي، ثم مدرب مساعد في النصر السعودي مع البرتغالي أرتور جورج.

وبعدها عمل كمدرب لياقة بدنية مع منتخب انجلترا تحت 17 عاما، ثم مع نادي ميدلزبره، قبل أن يعمل كمستشار للاتحاد الصيني لكرة القدم ولنادي هيبرنيان الأسكتلندي.

كما عمل نوتال كمدرب مساعد لمنتخب الصين مع المدرب الصيني هونجبو جاو، قبل أن يعمل أيضا كمدرب مساعد لنادي هاينيو ثم يذهب إلى نادي جورماهيا الكيني في أول مهامه كمدرب منذ سبتمبر 2014.