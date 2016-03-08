في_إفريقيا - مدرب الأهلي يكشف سبب استبعاد شريف إكرامي من رحلة أنجولا

كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى في النادي الأهلي، عن سبب استبعاد شريف إكرامي حارس الفريق من القائمة المسافرة لأنجولا من أجل مباراة ريكرياتيفو.

وسيسافر الأهلي بقائمة تضم حارسين هما أحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض، في غياب شريف إكرامي المصاب.

تعرف على القائمة كاملة

وقال طارق سليمان في تصريحات للصحفيين: "الجهاز الفني بقيادة مارتن يول فضل راحة الحارس خوفا من تفاقم الإصابة".

وكان شريف إكرامي قد تعرض لإصابة بشد قوي في العضلة الخلفية بمباراة غزل المحلة، غاب على إثره عن مباريات المصري، بتروجيت ومصر للمقاصة.

ويلتقي الأهلي مع ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.