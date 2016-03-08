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سفير مصر بالكاميرون يطمئن الزمالك بعد طلب قوات تأمين

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سفير مصر بالكاميرون يطمئن الزمالك بعد طلب قوات تأمين سفير مصر بالكاميرون يطمئن الزمالك بعد طلب قوات تأمين

أجرى شريف الليثي السفير المصري بالكاميرون اتصالا هاتفيا بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد طلب النادي الأبيض بتوفير قوات تأمين خاصة لبعثة الفريق في الكاميرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة دوالا الكاميروني يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

تعرف أكثر على فريق دوالا

وطلب الزمالك توفير قوات تأمين خاصة لبعثة الفريق في الكاميرون أثناء السفر من العاصمة ياوندي إلى داولا.

لكن السفير المصري أكد لمرتضى عدم وجود أي داع للقلق من الأوضاع الأمنية في الكاميرون.

وأكد أن السفارة ستوفر كل الدعم للزمالك، وستحاول بكل جهد تذليل أي عقبة تواجه الفريق.

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