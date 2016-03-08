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ضبط 30 ألف قرص مخدر ولفافات هيروين بحوزة تجار مخدرات بالإسكندرية

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ضبط 30 ألف قرص مخدر ولفافات هيروين بحوزة تجار مخدرات بالإسكندرية ضبط 30 ألف قرص مخدر ولفافات هيروين بحوزة تجار مخدرات بالإسكندرية
نجحت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد فى ضبط عدد من تجار المواد المخدرة أثناء محاولة ترويج كمية من الأقراص المخدرة والهيروين على عملائهم.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية، تفيد قيام "السيد. ع" 41 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة الأقراص المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "30000 " قرص مخدر ومبلغ 1000 جنيه أثناء قيادته السيارة رقم س ص ب حال تواجده بدائرة القسم.

أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار واستخدامه السيارة فى عملية الترويج، وتحرر المحضر جنايات قسم أول العامرية، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه، من ضبط كل من، "مصطفى . م" 24 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته "58" لفافه لمخدر الهيروين "تزن حوالى 96 جراما بقصد الاتجار ومبلغ 60 جنيهاً وهاتف محمول - ومطواة.

كما تم ضبط "رمضان . ن" 30 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد 19 قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 68 جراما و13 قرصا مخدرا "بقصد الاتجار ومبلغ 30 جنيهاً، وهاتف محمول، ومطواة.

كما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، تفيد قيام "محمد .ع" 29 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، خاصةً مخدر الهيروين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "13" لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 250 جراما" ومبلغ 590 جنيهاً - وهاتف محمول - ميزان ديجيتال، كما تم ضبط عميلته "نور . س" 23 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم المنشية بحوزتها لفافة لمخدر الهيروين - ومبلغ 55 جنيهاً - هاتف محمول.

أقر الأول بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدامه الميزان فى وزن المواد المخدرة، وأقرت الثانية بإحرازها للمخدر المضبوط بقصد التعاطى، وتحرر المحضر جنايات قسم أول المنتزه، وجار العرض على النيابة .


>ضبط عدد من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة بالإسكندرية

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