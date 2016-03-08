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إحالة صاحب شركة بالدقى نصب على المواطنين فى حجز شاليهات للمحاكمة

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إحالة صاحب شركة بالدقى نصب على المواطنين فى حجز شاليهات للمحاكمة إحالة صاحب شركة بالدقى نصب على المواطنين فى حجز شاليهات للمحاكمة
أحال المستشار أحمد معتوق وكيل أول نيابة الدقى صاحب شركة للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بالنصب على المواطنين بعدما استولى منهم على أموالهم مقابل حجز شاليهات بنظام "التايم شير".

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها أحمد معتوق وكيل النيابة، أن المتهم أنشأ شركة بمنطقة الدقى، ونشر إعلانات عن وجود شاليهات بنظام "التايم شير"، ودفع عدد من المواطنين مبالغ مالية لحجز الشاليهات فى الساحل الشمالى، ثم اكتشفوا أنها غير موجودة فى الواقع، وأنهم تعرضوا لعملية نصب على يد صاحب الشركة، وتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه.


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