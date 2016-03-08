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نتنياهو: رفضت لقاء أوباما بسبب احتدام الحملات الانتخابية الرئاسية الأمريكية

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نتنياهو: رفضت لقاء أوباما بسبب احتدام الحملات الانتخابية الرئاسية الأمريكية نتنياهو: رفضت لقاء أوباما بسبب احتدام الحملات الانتخابية الرئاسية الأمريكية

بنيامين-نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه رفض عرضا للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض في وقت لاحق هذا الشهر بسبب احتدام الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.

وكان البيت الأبيض أعلن يوم الاثنين لأول مرة أن نتنياهو رفض الاجتماع وهي خطوة نُظر إليها باعتبارها الحلقة الأحدث في علاقة مشحونة بين البلدين لم تنتعش بعد منذ نشوب خلافات عميقة إثر إبرام الولايات المتحدة والقوى العالمية اتفاقا نوويا مع إيران العام الماضي.

وبحسب رويترز قال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن إسرائيل طلبت عقد اجتماع وأن نتنياهو تلقى عرضا قبل أسبوعين بموعد للقاء يوم 18 مارس لكن السلطات الأمريكية علمت فيما بعد من تقارير إعلامية أن نتنياهو ألغى الزيارة.

وأفاد بيان أصدره مكتب نتياهو أن رئيس الوزراء “يقدر ترحيب أوباما بلقائه” لكنه قرر “عدم الذهاب إلى واشنطن في هذا الوقت الذي يمثل ذروة الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.”

 

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