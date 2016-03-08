بالصور.. بدء الاجتماع الثالث لمنتدى الحوار الوطنى للشباب تحت رعاية السيسى

بدأ قبل قليل الاجتماع الثالث لمنتدى الحوار الوطنى للشباب الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار احتفاله بعيد الشباب المصرى بمركز شباب الجزيرة، والذى خصص فيه عام 2016 ليكون عام الشباب المصرى، وأرسل بعدها تكليفات فى هذا الشأن، منها منتدى الحوار الوطنى والذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة.

كما أنه سبيل لفتح الحوار بين الشباب، والدولة، وفرصة لطرح القضايا التى تخص الشباب وتبنى لرؤى الشباب، وهو برنامج شبابى فى كافة أركانه، يهدف إلى تحديد أولويات وأهداف الشباب، وسوف ينتهى بفريق عمل سيتم تشكيله على المستوى القومى وعلى مستوى المحافظات.



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