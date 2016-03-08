بالصور.. انتظام سيارات النقل العام بعد فض إضراب الساقين بالإسكندرية

انتظم صباح اليوم العمل بسيارات النقل العام على جميع المسارات الرئيسية والفرعية بالإسكندرية، عقب فض الإضراب الجزئى للسائقين العاملين على السيارات الجديدة والذى استمر يومين.

من جانبه أكد اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على انتظام العمل لأسطول الأتوبيسات بالكامل، مشيرا إلى أنه لم يتم التفاوض مع السائقين إلا بعد فض الإضراب وانتظام العمل، مشيرا إلى أن المطالب كانت فئوية وليس من حقهم المطالبة بها، إلا أنه وافق على إعادة جدولة الحدود الدنيا للحوافز الشهرية وليس زيادة فى نسبتها.

بالفيديو.. رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية يعلن فض الإضراب.. والسائقون: لم يحدث