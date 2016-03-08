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عمرو موسى: أبلغنا الرئاسة بـ"حماية الدستور".. وعلى الراغبين بتعديله "التعقل"

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عمرو موسى: أبلغنا الرئاسة بـ"حماية الدستور".. وعلى الراغبين بتعديله "التعقل" عمرو موسى: أبلغنا الرئاسة بـ"حماية الدستور".. وعلى الراغبين بتعديله "التعقل"
أعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين عن تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور؛ قائلا إن المؤسسة تهدف للتوعية بمبادئ الدستور علاوة على الحفاظ على روحه فى إطار العمل المدنى والحق الأهلى طبقا لقانون الجمعيات.
>وأضاف موسى خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن المؤسسة المصرية المقام بنقابة الصحفيين، أن المؤسسيين قرروا عرض البيان التأسيسى للمؤسسة على رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب، والوزارة المختصة وزارة التضامن.
>وتابع موسى: "نود العودة لكلمة الرئيس السيسى أمام البرلمان المصرى والبرلمان النيابى باحترامه للدستور والتأكيد على ضرورة تفعيل الدستور، ومن أجل هذا فإننا مع الرئاسة فى قارب واحد نسعى للهدف نفسه وهو تفعيل الحقوق والواجبات التى يحتويها الدستور".
>واختتم قائلا: طالبنا ونطالب بالرصانة والتعقل فيما يخص تعديل الدستور.
>- نص البيان التأسيسى لـ"المؤسسة المصرية لحماية الدستور" بتوقيع 35 شخصية عامة
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مصر 365