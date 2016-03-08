السيطرة على بقعة السولار المتسربة فى مياه النيل شمال أسوان

نجحت جهود اللجنة العاجلة لإدارة الأزمات بمركز إدفو شمال أسوان، فى السيطرة على بقعة السولار المتسربة فى مياه النيل من إحدى البواخر السياحية بمرسى إدفو الرئيسى، وذلك عن طريق تبخيرها بعد حوالى ساعة من تسربها.

وأكد صبرى محمود، رئيس مدينة إدفو، أن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فور تلقيه بلاغاً بتسرب بقعة سولار قطرها 300 متر فى مياه النيل، من الباخرة السياحية "راداميس 1 " أثناء تزويد الوقود من خلال رسوها بمرسى إدفو الرئيسى وعلى متنها 87 سائحاً من جنسيات مختلفة، قرر تشكيل لجنة عاجلة لإدارة واحتواء الأزمة مكونة من شرطة المسطحات والعائمات والمراسى وجهاز شئون البيئة، وبرئاسة رئيس مدينة إدفو.

وأضاف رئيس مدينة إدفو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن اللجنة أسرعت على الفور فى وقف مصدر التسرب بالباخرة، نظراً لشدة التيار بمياه النيل والتى ساهمت فى انتشار بقعة السولار، مع التعامل مع البقعة المتسربة بالتبخير، ونجحت الجهود فى احتواء البقعة على مسافة تبعد بنحو 250 متراً من مصدر التسريب بالقرب من كوبرى إدفو.

وأشار "صبرى" إلى أن تسرب بقعة السولار لم يؤثر على مياه الشرب لدى المواطنين بإدفو، ولذلك لم يتم قطع المياه عن المحطات القريبة من الموقع، لافتاً إلى أن بقع السولار سهل السيطرة عليها مقارنة بقع الزيت.

تسرب بقعة سولار قطرها 300 متراً فى مياه النيل بأسوان