سائقو التاكسى الأبيض يقطعون الطريق بميدان مصطفى محمود فى الاتجاهين

قطع العشرات من سائقى التاكسى الأبيض الطريق بميدان مصطفى محمود فى الاتجاهيين، مما تسبب فى حاله من الشلل المرورى والتكدس بسبب قطع الطريق، وذلك اعتراضاً على قيام شركتى "أوبر وكريم" بالعمل فى الشارع، وتحميل المواطنين بدلا من التاكسى.

وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وضباط قسم شرطة العجوزة، وعدد من القيادات الأمنية، للتفاوض مع السائقين لفتح الطريق وإعادة تسيير حركة المرور.

وأفاد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن رجال المرور سيقومون بسحب سيارات التاكسى المتوقفة فى الطريق، بواسطة أوناش وتحرير محاضر للسائقين بسبب تعطل حركة المرور، فى حالة عدم استجابتهم.

- هل يحافظ التاكسى الأبيض على عملائه من "أوبر وكريم وأسطى"؟