وزير الصحة: 40% من أطفال مصر مصابون بـ"الأنيميا"

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أن عدد المصابين بمرض الأنيميا من الأطفال فى مصر وصل لـ 40%، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى لحل تلك المشكلة بالعديد من الأساليب الصحية والسهلة على أن تكون فى متناول الجميع .

وأضاف عماد الدين، خلال كلمته بالمؤتمر الافتتاحى لحملة "شابات وشباب بلا أنيميا" التى تنظمها كلية الآداب جامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن حملة " شباب وشابات بلا أنيميا" هى بذرة جيدة للقضاء على الأنيميا داخل الجامعات، مضيفا أن الشباب هم المستقبل فى جميع المجالات ويجب أن تهتم الدولة بأفكارهم ومشروعاتهم.

وأكد وزير الصحة، أن أفضل مراحل الحياة هى المرحلة الجامعية، ويجب على جميع الشباب استغلال تلك المرحلة، موضحا أن الأساتذة الجامعيين يجب أن يستمتعوا بفترة تدريسهم بالجامعة، وعدم السعى خلف مناصب أخرى.

حسين عيسى: حصول جامعة عين شمس على "الأيزو" لم يأتِ من فراغ

الخميس.. جامعة عين شمس تستضيف "أشرف عبد الباقى" فى لقاء مفتوح