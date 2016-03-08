الأزهر: جاهزون للاجتماع مع الشيعة والسُنة بالعراق لرأب الصدع

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن الرئيس العراقى فؤاد معصوم، ليس غريبًا على الأزهر فهو من أبنائه المحنكين، مضيفا فى تصريحات خاصة أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر فاجأ الرئيس العراقى خلال زيارته اليوم، بعرض نسخة من رسالة الماجستير التى حصل عليها من جامعة الأزهر، وأكد معصوم أنه لا يملك نسخة منها، وأضاف: جاهزون للاجتماع مع المرجعيات الشيعية والسنة فى بغداد لرأب الصدع.

وأضاف وكيل الأزهر، أن الإمام الأكبر رحب بالوفد العراقى الذى يزور مصر حاليا، وقال: ماذا يمكن أن يقدم الأزهر للعراق، خاصة أن الوضع هناك لا يرضى الأزهر، ويتألم لذلك، لافتا إلى أن الرئيس العراقى استعرض الوضع فى بلاده، وأطلع شيخ الأزهر على تاريخ العراق منذ العهد العثمانى حتى الوقت الحاضر.

كما أكد الرئيس العراقى على احترام الأزهر الشريف بما له من قوى راسخة ومكانة فى نفوس السنة والشيعة ومرجعياتهم المعتدلة، مشيرا إلى أن الإمام الأكبر أكد له أن الأزهر جاهز لرأب الصدع وعودة اللحمة للشعب العراقى كما كان.

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