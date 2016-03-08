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#في_إفريقيا - الأهلي: آلام المعدة لا تهدد مشاركة عادل عبد المنعم أمام ريكارتيفو

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#في_إفريقيا - الأهلي: آلام المعدة لا تهدد مشاركة عادل عبد المنعم أمام ريكارتيفو #في_إفريقيا - الأهلي: آلام المعدة لا تهدد مشاركة عادل عبد المنعم أمام ريكارتيفو

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن الآلام التي يعاني منها أحمد عادل عبد المنعم، لن تمنعه من حراسة مرمى الفريق أمام ريكارتيفو في دوري أبطال إفريقيا.

وبسافر الأهلي إلى أنجولا بحارسين فقط هما أحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض، في غياب شريف إكرامي المصاب.

وكشف الطبيب أن الحارس شعر بآلام في المعدة منعته من خوض التدريبات الحماعية صباح اليوم الثلاثاء، إلا أنه أكد أنها لن تؤثر على حضوره في مباراة الفريق المقبلة.

وتسافر بعثة الأهلي في الساعات الأولي من صباح غدا الأربعاء الي أنجولا استعدادا للمواجهة الإفريقية.

ويلتقي الأهلي مع ريكارتيفو يوم السبت المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

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