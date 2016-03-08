تفاصيل برنامج الأهلي في رحلة أنجولا

بنتظر الأهلي مباراة قوية مبقلة في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره ريكارتيفو الأنجولي يوم السبت المقبل، في مباريات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأحمر عن البرنامج الخاص بالرحلة منذ التجمع للسفر، وحتى العودة للقاهرة عقب المباراة.

وسيكون التجمع في الساعة فجر الأربعاء بمطار القاهرة، ثم الإقلاع في الثانية والربع فجرا متجهين نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برحلة ستستغرق 4 ساعات.

وستبقى البعثة لأربع ساعات أيضا في إثيوبيا، قبل السفر إلى أنجولا في رحلة ستستغرق 4 ساعات أخرين.

فور وصولهم إلى مطار لواندا يكون في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذي سبقها، والانتقال إلى فندق الإقامة.

وسيجري الفريق تدريبا خفيفا في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة يوم الوصول ومران أخر يوم الخميس.

وفي اليوم التالي، سيتحرك أتوبيس الفريق من لواندا العاصمة، إلى مدينة لوبوتو التي تبعد 300 كيلو متر، حيث ستكون المباراة.

يوم الجمعة سيشهد المران الأخير للفريق على ملعب المباراة، وفي يوم السبت التالي، سيخوض الأهلي مباراته، ثم يعود من لوبوتو إلى لواندا، ومن لواندا إلى أديس أبابا، قبل أن يعود للقاهرة مرة أخرى.