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المحكمة العليا في الفلبين تسمح للسناتور جريس بو بخوض انتخابات الرئاسة

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المحكمة العليا في الفلبين تسمح للسناتور جريس بو بخوض انتخابات الرئاسة المحكمة العليا في الفلبين تسمح للسناتور جريس بو بخوض انتخابات الرئاسة

جريس بو

قضت المحكمة العليا في الفلبين، اليوم الثلاثاء، بأحقية عضوة في مجلس الشيوخ الفلبيني، قضت جزءًا كبيرًا من حياتها في الولايات المتحدة في ترشيح نفسها لرئاسة البلاد، لتلغي بذلك قرارا لمفوضية الانتخابات ويعزز موقفها بوصفها المرشحة الأوفر حظا للفوز.

وبحسب رويترز سمح القضاة بأغلبية تسعة مقابل ستة للسناتور جريس بو، بترشيح نفسها في الانتخابات التي تجري في مايو، وذلك وفقا لما قاله تيودور تي المتحدث باسم المحكمة وهو قرار سيغير الانتخابات التي تعتبر الآن متقاربة لخلافة الرئيس بنينيو أكينو.

وتركت بو، 47 عاما، وهي طفلة عند كنيسة وتم تبنيها، وانتقلت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة عندما كانت طالبة واستقرت هناك، وتصدرت بو استطلاعات الرأي ولكن تساؤلات بشأن جنسيتها سمحت لثلاثة من منافسيها الأربعة اللحاق بها.

وقالت بو أمام حشد في احتفال بمناسبة يوم المرأة العالمي في متنزه بمانيلا” هذا انتصار للشعب الفلبيني وللمضطهدين انتصار للنساء”، مضيفة أن ”دور المرأة يتجاوز رعاية بيتها بوسعنا أن نفعل أشياء كثيرة، دعونا نجعل 2016 العام الذي تنتصر فيه المرأة في ”.

ويحظر الدستور على أكينو الذي يتولى السلطة منذ 2010، السعي للفوز بفترة ثانية، وقضت بو وهي مدرسة سابقة وقتا كبيرا من حياتها كبالغة في فيرفاكس بولاية فرجينيا الأمريكية وتزوجت من أمريكي من أصل فلبيني.

وعادت إلى الفلبين أواخر 2004، بعد وفاة أبيها بالتبني فرناندو بو بطل أفلام الحركة وتصدرت السباق لعضوية مجلس الشيوخ في 2013.

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