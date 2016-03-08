ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة عاطل فى حملة أمنية بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من القبض على أحد تجار الموادة المخدرة، وبحوزته نصف كيلو حشيش خلال حملة أمنية شنتها المديرية لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لمركز شرطة ديروط عن تواجد تاجر المخدرات "توبة . ر . م" 20 سنة عاطل مقيم بندر مركز ديروط بأحد الأماكن.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم القبض عليه وبحوزته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش تزن 500 جرام للاتجار، تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المصبوطات وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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