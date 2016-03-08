النيابة تسلم مذكرة إحالة المتهمين بالهجوم على فندق "أمارنت" للنيابة الكلية

سلمت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة مذكرة إحالة إبراهيم الأبيض وباقى المتهمين فى واقعة الهجوم على فندق "أمارنت" بالهرم للنيابة الكلية بجنوب الجيزة للتصرف.

جاء قرار النيابة بإحالة الدعوة للنيابة الكلية، بعدما تسلمت تقرير المعمل الجنائى الخاص بالأسلحة التى تم استخدامها فى الواقعة، والتى كشفت مطابقتها للفوارغ التى تم تجميعها من موقع الحادث.

كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال الضابط مجرى التحريات فى الواقعة، والذى أكد فى التحقيقات، أن المتهم الرئيسى فى الواقعة إبراهيم الأبيض كان يقضى سهرته داخل "ديسكو" الفندق، واختلف مع المسئولين على قيمة فاتوة المشروبات، ما أدى إلى حدوث مشاجرة بين الطرفين، انتهت بتعدى البودى جاردات عليهما، ما دفعه للاستعانة بأصدقائه _المتهمين الآخرين_ وهجموا على الفندق وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش، ما أسفر عن تهشم الزجاج وإثارة الذعر والفزع بين السائيحن ونزلاء الفندق.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم الرئيسى مصطفى أحمد إبراهيم، وشهرته إبراهيم الأبيض من منطقة بولاق الدكرور، وأن صديق له كان يقضى سهرة فى ديسكو داخل فندق أمارنت، واختلف مع المسئولين على قيمة الفاتورة والمشروبات فتعدى عليه البودى جاردات بالضرب، ما دفعه للاستعانة بـ إبراهيم الأبيض لمناصرته.

وأضافت التحقيقات، أن "الأبيض" استعان باثنين آخرين من أصدقائه وتوجهوا إلى الفندق، واطلق الأبيض عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش تجاه الفندق لإرهاب العاملين به، وانتقاما لصديقه، وفر هاربا، وتوصلت التحريات إلى مكان اختفائه، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة فرد خرطوش، و5 طلقات، فيما تطارد القوة المتهمين الهاربين.

النيابة تعد مذكرة لإحالة إبراهيم الأبيض فى الهجوم على فندق الهرم للجنايات