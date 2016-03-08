وقفة احتجاجية للعاملين باتصالات الفيوم اعتراضا على تخفيض الأرباح

شهدت شركة الاتصالات بالفيوم وقفة احتجاجية للعاملين بسنترالات المحافظة أمام مبنى سنترال الفيوم بسبب قيام مجلس الإدارة بتخفيض الأرباح .

وهدد العاملون بالاعتصام فى حالة عدم استجابة الشركة لمطالبهم التى تتمثل فى زيادة الأرباح التى تم تقليصها من سبعة إلى ثلاثة أشهر وقيام مجلس الإدارة بتخفيض العلاوة الدورية من 10 إلى 8 .%

وكان المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى لشركة الاتصالات قد عقد اجتماعا مع عدد من العاملين فى القرية الذكية مساء الاثنين، ووعدهم بالاستجابة لمطالبهم، فى نفس الوقت الذى انتهت فيه مدة مجلس إدارة الشركة فى 7 مارس الحالى، ومن المنتظر أن يقوم الدكتور ياسر القاضى، وزير الاتصالات بتعيين مجلس إدارة جديد .

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