الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من اتفاق أوروبي تركي بشأن اللاجئين

قال مسؤول في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء إن المفوضية لديها مخاوف بشأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على إعادة اللاجئين إلى تركيا حيث لا يحظى أبناء بعض الجنسيات بالحماية.

وبحسب رويترز أضاف فينسنت كوتشيتيل المدير الإقليمي للمفوضية في أوروبا لإذاعة (ار.تي.اس) السويسرية أن نسب موافقة تركيا على استقبال لاجئين من أفغانستان والعراق وإيران “متدنية للغاية” وتصل إلى حوالي ثلاثة بالمئة.

وتابع “إعادة الأشخاص الذين لا تتوفر لهم الحماية في تركيا تثير عددا من المشاكل فيما يتعلق بالقانون الدولي والقانون الأوروبي. أتمنى أن يوضع عدد معين من الضمانات الإضافية خلال الأيام العشرة المقبلة حتى يتسنى النظر في طلبات (اللجوء) الخاصة بالأشخاص الذين تتم إعادتهم إلى تركيا.”