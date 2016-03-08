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الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية في تونس

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الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية في تونس الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية في تونس

الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بشدة الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت بلدة بن قردان التونسية.

وأشاد الأمين العام ـ في بيان له اليوم الثلاثاء ـ بالرد السريع والحازم من قبل قوات الجيش والقوى الأمنية التونسية على تلك الهجمات الإرهابية التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار في تونس والنيل من مسيرتها نحو التحول الديمقراطي السلمي.

وأكد العربي دعم جامعة الدول العربية التام لتونس رئيساً وحكومة وشعباً في حربها على الإرهاب.

وعبر عن خالص تعازيه لأسر الشهداء التونسيين من عسكريين ومدنيين الذين سقطوا في تلك المواجهات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

أ ش أ

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