إعلام زفتى يناقش الصحة الإنجابية بالتعاون مع مركز الشباب والصحة

نظم مركز إعلام زفتى بالغربية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالاشتراك مع بالإدارة الصحية ومركز شباب زفتى، ندوة إعلامية لمناقشة مفهوم الصحة الإنجابية، بمقر مركز شباب زفتى، بهدف رفع الوعى بخدمات تنظيم الأسرة.

حاضر فى الندوة، الدكتورة رانيا قنديل مديرة تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بزفتى موضحة مفهوم الصحة الإنجابية، وهو أن تجتاز المرأة مراحل عمرها المختلفة فى إطار صحى ونفسى واجتماعى سليم .

وأشارت إلى مراحل الصحة الإنجابية وهى مــرحلــة الطفولة ثم مـرحلة المراهقـة ثم مرحلة العمر الإنجابى وأخيرا مرحلة ما بعد العمر الإنجابى .

وقالت إن الإطار الصحى للحمل والإنجاب يبدأ بعد سن العشرين على أن يفصل بين كل حمل وآخر فترة زمنية تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات تقريبا، وتتم رعاية الحمل رعاية طبية منتظمة وأن تكون الولادة فى مكان مجهز وعلى أيدى مدربة .

وأكدت أن تنظيم الأسرة هو حق الأسرة فى اختيار العدد المناسب لأطفالها وتوقيت إنجابهم والحصول على المعلومات والوسائل اللازمة للمباعدة بين الحمل والآخر .

ثم عرضت وسائل تنظيم الأسرة وأجابت على استفسارات الحضور، ومنها الموعد المناسب لتناول حبوب منع الحمل بعد الولادة فى حالة نزول الدورة من بعد اليوم الأول إلى اليوم الخامس، ويجب تناولها فى ميعاد محدد وفى حالة عدم نزول الدورة يتم التأكد من عدم وجود حمل ثم تأخذ الوسيلة المناسبة .

وأوصت الممرضات بضرورة الاستفادة من حضور المترددات على الوحدات بعقد ندوات تثقيفية لوسائل تنظيم الأسرة وكيفية المحافظة على صحة الأم والطفل خلال مراحل العمر المختلفة وكذلك التأكيد على متابعة مستخدمات الوسائل للتأكد من حصولهم على الوسيلة.

شارك فى الندوة ممرضات ورائدات ريفيات على مستوى مركز زفت، وأدار الندوة فاطمة محمد عبد الفتاح أخصائية الإعلام، تحت إشراف محمد صلاح رضوان مدير مجمع الإعلام.

- "إعلام زفتى" يناقش "مراحل الصحة الإنجابية" بالتعاون مع الوحدة المحلية