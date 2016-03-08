محافظ بورسعيد يفتتح معرض الأسر المنتجة بقصر الثقافة

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم معرض الأسر المنتجة بقصر ثقافة بورسعيد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة بحضور القيادات التنفيذية والشعبية .

وتفقد المحافظ معرض جمعية السيدات الخيرية القبطية لرعاية الطفولة ومؤسسة نور الرحمن لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وجمعية نور الأمل .

وخلال جولته أشاد الغضبان بدور المرأة فى المجتمع وتربية النشء وغرس القيم والأخلاق فى نفوس أطفالهم.

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