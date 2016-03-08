اكتشاف علاج جديد من مواد طبيعية ضد كل أنواع فيرس سى بجامعة المنصورة

>استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمود فهمي السباعى المدرس بقسم العقاقير بكلية الصيدلة لتكريمه لنشره بحثا دوليا بمجلة Journal of Virology عن اكتشاف علاج جديد ضد كل أنواع فيروس سى من نباتات طبيعية.

وتم عمل التجارب والأبحاث من خلال فريق عمل متكامل بالتعاون بين د. محمود فهمي السباعي-المدرس بقسم العقاقير، كلية الصيدلة وبين فرق بحثية علمية فنلندية وإسبانية وفرنسية وتم اكتشاف أدوية طبيعية لها تأثير قوى وفعال وواسع المدى ضد التهاب الكبدي الوبائي سي المنتشر في مصر والذي استنزف صحة المصريين.

ومرض التهاب الكبدي الوبائي سي يمثل كارثة صحية عالمية حيث أنه يتسبب في وفاة العديد من الناس ويستهلك الكثير من الأموال لمكافحته. حيث قدرت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 200 مليون من سكان العالم مصابون بالتهاب الكبدي الوبائي سي ويموت سنويا أكثر من 350,000شخص. وفي أمريكا هو أكثر الأمراض انتشارا عن طريق الدم حيث يموت سنويا حوالي 10,000 شخص وعدد المصابين به يفوق المصابين بفيروس الايدز.

وعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي سي يكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من 85$ بليون دولار.

والجدير بالذكر أن هذه المركبات الطبيعية لها العديد من المزايا: المركبات المكتشفة فعالة ضد كل انواع الفيروس السبعة الرئيسية من خلال "منع دخول الخلايا" الكبدية. يوجد حتى الآن سبعة انواع (1-7) رئيسية من فيروس سي وأكثر من خمسين تحت نوع وهذه الانواع منتشرة في العالم اجمع وحسب كل منطقة فمثلا النوع 1 منتشر في امريكا وشمال اوروبا والنوع 2 في امريكا واليابان والنوع 3 في الهند والنوع 4 في الشرق الأوسط ومصر وافريقيا والنوع 5 في جنوب افريقيا والنوع 6 في هونج كونج وغرب اسيا والنوع 7 في فيتنام وتايلاند واندونيسيا وبورما. ومن هنا فان هذه الأدوية إذا ما تم حسن استغلالها فيمكنها أن تغزو الأسواق العالمية لأنها فعالة ضد كل الأنواع الرئيسية لفيروس سي.

هذه المركبات تقف حائل بين الفيروس وبين الخلايا الكبدية وأيضا تمنع الخلايا الكبدية السليمة من العدوى عن طريق الخلايا الكبدية الموبوءة وعلاج فيرس سي عن طريق منعه من دخول الخلية الكبدية هو إحدى طرق العلاج الفعالة لهذا الفيروس والتي لها دور مهم خاصة في هؤلاء المرضي الذين قاموا بزرع كبد جديد حيث منع دخول الفيروس الي الخلية المزروعة سوف يحمي هذا الكبد المزروع من إعادة العدوى مرة أخرى.

كما تتميز هذه المركبات بسيطة التركيب الكيميائي وبالتالي يسهل تصنيعها وتخليقها بكميات كبيرة كافية للإنتاج وهذا يقلل من سعر التعامل التجارى، تذوب في الماء وهذا يعني امكانية تصنيعها في صورة حقن وهذه بدورها سوف تقلل الجرعة العلاجية وبالتالي تقلل من الاعراض الجانبية المحتملة ، كل هذه المركبات موجودة في بعض النباتات التي تؤكل بصورة طبيعية وبشكل شبه دائم مثل الخرشوف والذي يؤكل في كل دول العالم وهذا يعطى انطباع أولى عن مدى سلامة هذه المركبات وخاصة أنها موجودة في الأسواق الصيدلانية والتجارية. ومن المفارقات العجيبة أنه توجد أعلى معدلات عدوى فيروس سي في مصر وأن مصر من الدول الأولى في انتاج الخرشوف على مستوى العالم وبهذا اجتمع في مصر الداء والدواء.

الجدير بالذكر أنه تم نشر هذه النتائج في مجلة طبية من أرقى المجلات في علم الفيروسات وهي مجلة Journal of Virology وتمت حماية هذه النتائج لدى مكتب الاختراعات وتسعى الجامعة الآن الى تبنى وتطوير هذا الدواء من خلال شركات الأدوية.

حضر التكريم الدكتورة ناهد العنانى عميدة الكلية والدكتور حسين الصباغ أستاذ الكيمياء الطبية بكلية الصيدلة.