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“القومى للمرأة” تهنئ نساء مصر بيومهن العالمي

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“القومى للمرأة” تهنئ نساء مصر بيومهن العالمي “القومى للمرأة” تهنئ نساء مصر بيومهن العالمي

الدكتورة مايا مرسي

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة كلمة لتهنئة نساء احتفالا باليوم العالمى للمرأة ، مشيدة بتأييد ودعم القيادة السياسية المصرية لقضية المرأة فى كافه المجالات .

جاء ذلك خلال قيامها بدق جرس بدء التداول فى جلسة البورصة المصرية ، بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، والدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار ، والمهندس عماد نجيب الفاخورى وزير التخطيط والتعاون الدولى ، وعدد من نائبات مجلس النواب .

واشادت الدكتورة مايا مرسى بدور الدكتور محمد عمران فى تعيين نسبة كبيرة من السيدات فى مواقع اتخاذ القرار فى البورصة المصرية ..مؤكدة ان قضية التمكين الاقتصادى للمرأة تعتبر من أهم القضايا التى يوليها المجلس اهتماما كبيرا .

واعربت عن استعداد المجلس للتعاون مع كافة الهيئات الاقتصادية لاستحداث سياسات واعدة لخدمة المرأة ، مؤكدة أهمية قيام البورصة المصرية وسوق المال بدعم قضية المساواه بين الجنسين من خلال اتاحة المعلومات والبيانات التى تمكن من اتخاذ القرارات الايجابية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامه ، والمساواه بين الجنسين من خلال دمج المؤشرات المستجيبه للنوع الاجتماعى بتقارير الشركات العامة والمدرجة لتحديد الإحتياجات اللازمة للنهوض بالمرأة ، مشيرة الى أن رؤية المجلس 2030 سوف تكون متماشية مع رؤية مصر 2030 .

واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالتأكيد على التزام المجلس القومى للمرأة بمحو الأميه المالية للمرأة المصرية فى نهاية هذا العام ، والتى سوف تساهم فى دخول نسبه اكبر من سيدات الاعمال فى سوق المال.

أ ش أ

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