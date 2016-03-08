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“إسراء عبد الفتاح” تطالب قاضى التحقيقات بكشف أسباب منعها من السفر

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اسراء عبد الفتاحأعلنت الناشطة السياسيه إسراء عبد الفتاح عن توجهها اليوم الأربعاء لمكتب قاضى التحقيقات المستشار هشام عبد المجيد، لمعرفة أسباب أصدره قرار منعها من السفر منذ14شهرا، دون توجيه أية اتهامات لها،أوالحصول على أوراق القضية الصادر الحكم بسببها، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبى.

إسراء كشفت عبر صفحاتها بمواقع فيس بوك وتويتر،عن تلقيها دعوة  لحضور المؤتمر الدولى لحرية الصحافة بايطاليا، وأن الدعوة وصلتها عبر الخارجيه المصرية منذ 10 أيام .

يذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، رفضت من قبل التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم، حسام الدين علي ،إسراء عبد الفتاح ،وأسماء محفوظ “نشطاء ثورة 25 يناير”، علي قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية تمويل منظمات المجتمع المدني”.

 تغريدة اسراء

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