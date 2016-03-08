بدء محاكمة "بديع" و104 أخرين بـ"أحداث عنف الإسماعيلية"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمًا أخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث الإسماعيلية"،ومن المقرر أن يتم سماع مرافعة الدفاع.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، و أعضاء هيئة الدفاع المقرر ترافعهم بجلسة اليوم، وحضر بديع مرتديا البدلة الحمراء، وأودع وسط المتهمين داخل القفص.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

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