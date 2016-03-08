تجديد حبس موظف نصب على زملائه لتوظيف أقاربهم فى وزارة العدل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل اليوم الثلاثاء، حبس موظف بالوحدة الصحية للأزبكية بمجمع التحرير 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على زملائه .

كان المستشار مروان إبراهيم، وكيل أول نيابة قصر النيل، أمر بحبس موظف بالوحدة الصحية للأزبكية بمجمع التحرير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على اثنين من زملائه والاستيلاء على أموالهما بحجة توظيف أقاربهما بوزارة العدل.

تلقى المقدم محمد عمارة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "جهاد.ا ومنصور.م"، موظفين بالوحدة الصحية للأزبكية يتهمان زميلهما "محمد السعيد"، بالنصب عليهما بحجة توظيف أقاربهما فى وزارة العدل، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من صحة البلاغ، تبين من صحته.

تم إصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهم والضحايا، وتبين من التسجيل قيام الضحايا بمطالبة الأموال أو الوظائف التى تم الاتفاق عليها لإقاربهم بوزارة العدل.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن المقدم محمد عمارة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والقوة المرافقة له من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتلقيه مبلغا ماليا 27 ألف جنيه من الزملاء بحجة التوظيف أقاربهم فى وزارة العدل.

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