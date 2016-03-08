محافظ الوادى الجديد: وزير الإنتاج الحربى وجه بضرورة الإنتهاء من محطات المياه

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بأن اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وجه بضرورة الانتهاء من محطات المياه الجارى تنفيذها وعددها 13 محطة قبل حلول فصل الصيف بناء على طلب المحافظ.

كما وافق الوزير على تدعيم المحافظه بـ 8 سيارات حماية مدنيه خلال شهر ابريل القادم جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم بين الوزير والمحافظ بمقر وزارة الإنتاج الحربي وأضاف عشماوي بان الوزير وافق على مراجعه إمكانية تصنيع محلات سابقه التجهيز بدل من المبانى الخرسانيه حتى يمكن تنفيذها بأنسب الأماكن.

>