محافظة البحر الأحمر تشارك فى بورصة برلين للسياحة والسفر للعام الثانى

تشارك محافظة البحر الأحمر، فى بورصة برلين ITB بألمانيا بوفد يترأسه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والتى من المقرر أن تنطلق فعالياتها غدا الأربعاء بمشاركة نحو 10 آلاف عارض من 186 دولة، وبحضور 90 وزير للسياحة من دول العالم وعدد من الشخصيات العامة ووسائل الإعلام، وكل المهتمين بجميع أوجه النشاط السياحى حول العالم.

وتنطلق فعاليات بورصة برلين فى العاصمة الألمانية فى الفترة من 9 وحتى 14 من مارس الجارى، وتشهد هذا العام المشاركة الثانية لمحافظة البحر الأحمر بجناح خاص يتوسط الجناح المصرى بوفد رسمى من خبراء السياحة والسفر، يرأسه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ورئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة .

وتعد بورصة برلين من أهم المعارض السياحية فى العالم، ويطلق عليها خبراء السياحة "قمة العالم السياحية"، وتصل مساحة هذا المعرض السياحى الدولى إلى 160 ألف متر مربع، حيث يحتشد فيها سنويا كل الخبراء والمهتمين والمسئولين عن صناعة السياحة والسفر والفنادق والطيران بهدف الفوز بتعاقدات جديدة فى حركة السياحة العالمية، وكذلك بهدف الحوار والمناقشات فى مؤتمرات وندوات متعددة حول قضايا ومشكلات ومستقبل السياحة العالمية.

جدير بالذكر أن قطاع السياحة المصرى يشارك بجناح مميز ذو طابع فرعونى يضم أكثر من 52 فندقا و30 شركة سياحية وجمع كبير من ممثلى قطاع السياحة الرسمى والخاص، يرأسه هشام زعزوع وزير السياحة، ويضم كل المعنيين والمهتمين بكل أوجه النشاط السياحى المصرى، يناقش ويبحث جميع السبل لعودة السياحة الوافدة من جميع الدول المشاركة خاصة الألمانية منها، ويوضح الصورة الحقيقية عن ما تشهده البلاد من أزمة سياحية.

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