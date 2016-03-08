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الأهلي يعلن قائمة بداية المشوار الإفريقي في غياب إكرامي ومتعب

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الأهلي يعلن قائمة بداية المشوار الإفريقي في غياب إكرامي ومتعب الأهلي يعلن قائمة بداية المشوار الإفريقي في غياب إكرامي ومتعب

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي، رسالة لثنائي الفريق أحمد الشيخ وصالح جمعة.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة (المحور): "صالح جمعة يشارك في المباريات بشكل أكبر من أحمد الشيخ".

وأضاف: "ولكن الثنائي فرصته قادمة، وسيكون له دور في البطولات المختلفة، أمامنا كأس ودوري الأبطال إضافة لاستكمال مشوار الدوري، لأن امتلاك لاعب أساسي واحتياطي بنفس الكفاءة من ميزة الفرق التي تنافس على الألقاب".

وشارك صالح جمعة على فترات متباعدة، وضربته إصابتين في العضلة الخلفية والكاحل أبعدته فترات طويلة، بينما لم يظهر الشيخ سوى بديلا لدقائق معدودة في مباراتي المقاولون العرب وبتروجيت.

وعن فرص الأهلي في الفوز بالدوري، رد عبد الحفيظ: "لا نستطيع القسم بأننا سنتوج باللقب، بل علينا التحلي بالإصرار والعزيمة والانضباط، وألا نبخل بنقطة عرق واحدة".

واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته بأن الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق سعيد بأداء اللاعبين، ولديه رغبة قوية في تطوير الأداء خلال اللقاءات المقبلة.

وكان يول افتتح مشواره مع الأهلي بفوز صعب على مصر المقاصة بنتيجة 1/2 في الجولة 21 من الدوري الممتاز.

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