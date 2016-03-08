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دراسة أمريكية: الدهون تضر بالخلايا الجذعية المعوية وتعرضك للسرطان

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دراسة أمريكية: الدهون تضر بالخلايا الجذعية المعوية وتعرضك للسرطان دراسة أمريكية: الدهون تضر بالخلايا الجذعية المعوية وتعرضك للسرطان
تعد البدانة وتناول الأغذية الدهنية من أهم عوامل الخطر المساهمة فى الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، فقد كشفت دراسة طبية جديدة أن اتباع نظام غذائى عالى يجعل خلايا بطانة الأمعاء أكثر عرضة للإصابة بالأورام السرطانية.

وأوضحت الباحثون أن الدراسة هدفت إلى فهم تأثير نسبة الدهون المرتفعة فى النظم الغذائية المتبعة على بيولوجيا الخلايا الجذعية على المدى الطويل، والمساهمة فى تطوير خلايا جذعية سرطانية فى الأمعاء.

وللتحقيق من احتمال وجود صلة بين هذه الخلايا الجذعية وفرص الإصابة بالسرطان المرتبط بالبدانة، ونوعية التغذية، عمد الباحثون على إجراء أبحاثهم على مجموعة من فئران التجارب اعتمد 60% من نظامهم الغذائى على الدهون لمدة 9 إلى 12 شهرا.

وأوضح الباحثون أن هذا النظام الغذائى، يحتوى على الدهون بمعدلات أعلى تفوق مثيلتها فى النظام الغذائى الأمريكى اليومى، الذى هو عادة حوالى ما بين 20 إلى 40% دهون.

وأشارت المتابعة إلى أن الفئران التى اتبعت نظاما غذائيا غنيا بالدهون اكتسبت ما بين 30 إلى 50% زيادة فى مؤشر كتلة الجسم، مقارنة بالفئران التى اتبعت نظاما غذائيا طبيعيا، بل تعرضت هذه الفئران إلى نمو أورام سرطانية فى الأمعاء.

كما أظهرت الفئران أيضا بعض التغييرات المميزة فى الخلايا الجذعية المعوية بهم، حيث تشير الدراسة إلى أن إتباع نظام غذائى عالى الدهون يقود إلى الطفرة الجينية فى الخلايا الجذعية المعوية تسهم فى ظهور الأورام السرطانية.


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