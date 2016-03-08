الدكتور مجدى يعقوب يزور إثيوبيا..وفريقه يجرى ٤٥ عملية جراحية منها ٣٠ للأطفال

قام الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب رئيس جمعية مجدي يعقوب للقلب بزيارة إلي إثيوبيا علي رأس طاقم طبي مكون من 22 جراحا وطبيبا وممرضا.. وذلك في إطار التعاون القائم بين مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومركز القلب الإثيوبي حيث تقوم مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب بتقديم الدعم الفني، وإجراء جراحات القلب بمختلف أنواعها، كما تقدم عددا من الأجهزة الطبية المتعلقة بجراحات القلب، آخرها جهاز قسطرة للقلب.

وذكر المكتب الإعلامى لسفارة مصر بأديس أبابا فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء أن الفريق الطبي المصري أجرى 45 عملية جراحية خلال فترة تواجده في إثيوبيا، منها 15 جراحة قلب مفتوح، و30 عملية قسطرة قلب للأطفال الإثيوبيين.

جدير بالذكر أن الطاقم الطبي المصري كان قد اصطحب معه خلال الزيارة كافة الأدوات الطبية اللازمة لإجراء هذه الجراحات تسهيلاً علي الجانب الإثيوبي.

وفى إطار الزيارة نفسها..أقام السفير أبو بكر حفني محمود حفل استقبال جمع الفريق الطبي المصري بالقيادات الطبية الإثيوبية، وعلي رأسها رئيس مجلس إدارة مركز القلب الإثيوبي، لتكريم الوفد المصري برئاسة الدكتور مجدي يعقوب، وأيضاً لتوثيق التعاون بين الجانبين المصري والإثيوبي، والتأكيد علي إلتزام السفارة المصرية بدعم التعاون في مختلف المجالات بين القاهرة و اديس ابابا .

تجدر الإشارة إلي أن هذه الزيارة تعد الثالثة من نوعها، حيث سبق أن قام الدكتور مجدي يعقوب بزيارتين سابقتين الى إثيوبيا في عامي 2014 و2013 لإجراء جراحات بمركز القلب الإثيوبي، والذي يعد المركز الوحيد في إثيوبيا الذي تجرى فيه جراحات القلب وعمليات قسطرة القلب.

أ ش أ