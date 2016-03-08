مد أجل الحكم في استئناف حبس متهمي «مركب الوراق» لـ 29 مارس

قررت محكمة جنح مستأنف الوراق، مد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين في “مركب الوراق الغارق”، على أحكام سجنهم، والتي تراوحت بين 5 إلى 10 أعوام، لجلسة 29 مارس.

وكان قد راح ضحية الحادث السالف الذكر 37 شخصًا بينهم أطفال ونساء.

وكانت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق الصندل “حمادة. ع”، وتغريمه 300 جنية.

كما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لسائق المركب الغارق “محمد. خ” في قضية “مركب الوراق الغارق”، وتغريمه 650 جنيه.

فيما قضت بالسجن 10 سنوات “غيابيًا”، بحق المتهم الثالث “رضا السويسي”، فضلًا عن غرامة 300 جنيه، ودفع تعويض مدني 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهم في تسبب غرق مركب الوراق.

وقضت برفض الدعوة المدنية المقامة ضد عددٍ من المسئولين من الدولة من بينهم رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ورفض الدعوة المدنية المقامة من المتهم الأول والثاني، فضلًا عن إلزام المدعين بالمصروفات.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين الثلاث تهم ” القتل الخطأ، قيادة مركب دون ترخيص، تزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية”.

ويذكر أن غرق مركب النزهة النيلية بالوراق يوليو الماضي، بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع.

> ما أسفر عن مقتل 37 شخصًا بينهم أطفال ونساء.